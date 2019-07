Boavista perdeu na Alemanha frente ao Wehen Wiesbaden

O Boavista saiu derrotado da Alemanha, ao ter perdido por 3-0 frente ao Wehen Wiesbaden, clube que vai disputar a segunda liga germânica na nova temporada.A formação de Lito Vidigal jogou com Bracali, Edu Machado, Ricardo Costa, Neris, Carraça, Obiora, Rafael Costa, Fábio Espinho, Perdigão, Yusupha e Sauer. No decurso do ensaio entraram ainda Lucas, Alberto Bueno, Idris, Cardozo e Heriberto.Os golos do Wehen Wiesbaden, refira-se, foram apontados por Sascha Mockenhaupt (44'), Michel Niemeyer (72') e Phillip Tietz (84').O Boavista regressa a Portugal para preparar o jogo de apresentação aos sócios, frente aos franceses do Nice, na próxima quarta-feira, às 19h45, no Estádio do Bessa.