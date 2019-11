Lito Vidigal quer vencer "jogo difícil" com o Santa Clara

O Boavista espera "mais um jogo difícil" na deslocação aos Açores para defrontar o Santa Clara, na sexta-feira, para a 12.ª jornada da Liga NOS, mas pretende regressar a casa com os três pontos.

Na antevisão desse jogo, esta quarta-feira, o treinador Lito Vidigal destacou que o Santa Clara é "uma equipa boa" composta por alguns jogadores que jogam juntos há três anos e outros há quatro, tendo por essa razão "processos cimentados.

Embora reconheça valor ao adversário, o técnico ressalvou que o Boavista pretende regressar às vitórias depois do desaire caseiro sofrido na ronda anterior diante do rival FC Porto (1-0)

O técnico considera que a sua "equipa tem crescido desde o início em todos os aspetos" e a mais recente pausa no campeonato serviu para consolidar processos.

Lito Vidigal voltou ao embate com os dragões para dizer que a equipa por si orientada fez "um jogo bem conseguido e a única coisa que lhe faltou foi concretizar as oportunidades", que, a seu ver, teve.

O treinador boavisteiro pretende ver os seus jogadores "dar continuidade ao trabalho que tem sido desenvolvido" e que lhes permitiu conquistar 15 pontos até ao momento. "A equipa tem criado muitas situações" de golo, mas concretiza pouco, razão pela qual leva apenas nove golos marcados.

Lito Vidigal afirmou que o Boavista tem sido "uma equipa intensa, agressiva e na maior parte das vezes tem imposto o seu jogo contra os seus adversários".

A possibilidade de jogar sob chuva frente ao Santa Clara e num terreno pesado não lhe mereceu qualquer nota de preocupação, tendo aliás dito que o Boavista terá de se preparar para essa eventual dificuldade e procurar "adaptar-se o mais depressa possível e ser competitivo".

O Santa Clara, 11.º classificado, com 13 pontos, recebe, na sexta-feira, o Boavista, sétimo, com 15, em jogo da 12.ª jornada, marcado para as 19h30 locais (20h30 em Lisboa).