Boavista recordou Frederico antes do jogo com o Feirense

O ex-central Frederico, que representou o Boavista de 1983 a 1991 e se encontra doente, foi homenageado este sábado antes do jogo entre os axadrezados e o Feirense , no Estádio do Bessa, da 20.ª jornada da Liga NOS.Frederico, de 61 anos, sofre de esclerose lateral amiotrófica e encontra-se internado no Hospital do Barreiro.Foram exibidos nos ecrãs do Bessa imagens evocativas das oito épocas em que o antigo jogador defendeu as cores boavisteiras, tendo disputado 245 jogos, tendo sido concluída com um voto de "força" para o ex-atleta e aplausos dos espetadores presentes.Na véspera do jogo com o Benfica, em Lisboa, na ronda anterior, os presidentes do Boavista e da SAD axadrezada, Vítor Murta e Álvaro Braga Júnior, respetivamente, deslocaram-se ao Hospital onde Frederico se encontra internado, "para conviverem e lhe oferecerem pequenas lembranças do clube".Os dirigentes do Boavista decidiram também que a receita da partida cm o Feirense reverterá, inteiramente, a favor do seu antigo futebolista.