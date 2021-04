Boavista recorre dos castigos da Fary e Jorge Couto: «Penas injustas e exageradas»

O Boavista vai recorrer dos castigos aplicados a Fary e a Jorge Couto na sequência das ocorrências registadas no encontro com o Rio Ave e que valeram suspensão de 21 dias a Fary (Diretor-desportivo) e de 15 a Jorge Couto (técnico-adjunto). Os axadrezados consideram as penas "injustas, exageradas e desproporcionais".





"Foi com enorme surpresa que o Boavista FC teve conhecimento dos castigos aplicados esta terça-feira pelo CD da FPF, pelo que irá recorrer das penas aplicadas a Fary Faye e Jorge Couto por as considerar injustas, exageradas e desproporcionais tendo em conta as penalizações aplicadas a outros agentes desportivos presentes no mesmo jogo", referiu fonte da SAD axadrezada a