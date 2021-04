Boavista refuta 'falta de segurança' e critica Miguel Cardoso: «Comportamento deplorável»

Fonte do Boavista assegura que não existirá qualquer relatório, seja de forças de segurança ou das entidades desportivas, que possa atestar qualquer agressão a Miguel Cardoso nos bastidores do Estádio do Bessa na sequência do final escaldante da partida entre os panteras e o Rio Ave.





O treinador, "se fizer alguma alegação nesse sentido, estará desta forma a desviar as atenções do comportamento deplorável que manteve ao longo de todo o encontro, nomeadamente dirigindo palavras deselegantes a Jesualdo Ferreira", sublinhou a referida fonte.Recorde que o técnico visitante não compareceu nas entrevistas rápidas obrigatórias, segundo esclarecimento da estrutura rioavista, pelo facto de alegadamente ter sido alvo de ameaças por parte de dirigentes do Boavista quando se dirigia para o ponto de reportagem da Sport TV.Na perspetiva dos axadrezados, Cardoso chegou a estar fora do balneário e à porta do túnel, já junto ao relvado, zona onde se encontram autoridades policiais, pelo que o Boavista não aceita qualquer alusão a falta de segurança ou a existência de ameaças para justificar a ausência na flash interview. "Só se ficou comprometido pelo comportamento deplorável que teve. As imagens falam por si", concluiu fonte do Bessa.