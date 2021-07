Boavista remarca estágio para entre 13 e 18 de julho

O Boavista remarcou o estágio de pré-temporada no Algarve para entre 13 e 18 de julho, anulando o jogo particular com o Benfica, face ao cancelamento do Troféu do Algarve, anunciou este domingo o clube.

Os axadrezados tinham inicialmente agendado o estágio de 12 a 19 de julho para a região sul do país, mas ajustaram as datas devido à anulação daquele torneio de preparação para a nova época, após o Gent ter sido impossibilitado de viajar para Portugal, por restrições associadas ao combate da pandemia de covid-19 na Bélgica.

Apesar do cancelamento do Troféu do Algarve, o jogo do Boavista com o campeão nacional Sporting mantém-se agendado para 15 de julho, no Estádio do Algarve, na fronteira dos concelhos de Faro e de Loulé, ao contrário da partida frente ao Benfica, inicialmente prevista para decorrer três dias depois, mas que já não se vai realizar.

Os axadrezados arrancam a temporada 2021/22 em 25 de julho, ao visitarem o estádio do também primodivisionário Marítimo, em encontro da primeira fase da Taça da Liga.