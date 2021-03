Boavista renova com jovem promessa

O Boavista anunciou, este domingo, que renovou contrato com o jovem guarda-redes João Gonçalves. Numa nota publicada no site oficial, os axadrezados revelaram que estenderam o vínculo com o promissor guardião, de 20 anos, até 2024.





Peça importante nos sub-23, esta época, João Gonçalves é, simultaneamente, presença assídua nos treinos da equipa principal. Em ambos os âmbitos, tem demonstrado créditos que fazem os responsáveis da SAD crer que se trata de um jogador com grande margem e com um grande futuro, razões suficientes para a renovação contratual.Em declarações aos meios oficiais do clube, João Gonçalves assumiu-se muito satisfeito por este passo. "Estou muito feliz por me ter sido dada a oportunidade de renovar contrato e agora espero estar à altura da confiança que as pessoas depositaram em mim. Vou continuar a trabalhar sempre nos limites, de forma a concretizar o sonho de jogar na equipa principal", revelou.