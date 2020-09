Boavista sem casos positivos de covid-19

O Boavista não tem qualquer caso positivo de covid-19 no seio do seu plantel e mesmo Seba Pérez, que esteve isolado desde que chegou a Portugal, já terá condições para integrar os trabalhos da equipa axadrezada na próxima semana.





O colombiano tinha testado positivo, mas, ao que tudo indica, há perspetivas de que possa começar a trabalhar com os novos companheiros nos próximos dias.De resto, dos reforços que faltam oficializar, apenas falta chegar Porozzo, que deve apresentar-se nos próximos dias. Alberth Elis e Jeriel de Santis já estarão em Portugal e devem, também eles, integrar os trabalhos às ordens de Vasco Seabra não tarda.Assim, a expectativa da SAD do Boavista é que o plantel fique completo ainda esta semana, com vista ao dérbi da Invicta com o FC Porto.