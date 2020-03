Boavista sem incumprimento salarial

O Boavista não regista qualquer problema de incumprimento salarial e, ao que o nosso jornal apurou, cumpriu com todos os seus compromissos durante o período relativo de dezembro de 2019 a fevereiro de 2020.





O facto de ter sido identificado como uma das sociedades que ainda não preencheram todos os requisitos prende-se com constrangimentos que já foram salvaguardados pela Liga no seu comunicado oficial sobre a verificação de controle salarial."De referir que vários clubes justificaram este atraso com a dificuldade de obtenção de toda a documentação necessária, nomeadamente nos contactos com os seus Revisores Oficiais de Conta, devido aos constrangimentos atuais provocados pela pandemia Covid-19", especificou aquele organismo.É neste capítulo que se enquadra o Boavista, que aguarda apenas o cumprimento de alguns formalismos pendentes, e que resultado da situação difícil que o país atravessa, para completar o seu processo junto da Liga.