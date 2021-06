Boavista solicita novo adiamento do pagamento do relvado do Bessa à Liga

A assembleia geral extraordinária da Liga, agendada para esta quarta-feira, terá como um dos muitos pontos de discussão o pedido feito pelo Boavista, que solicitou de novo o adiamento do pagamento da instalação do relvado natural do Bessa à Liga.





Recorde-se que, desde o regresso à 1.ª Liga em 2014, o Boavista ainda cumpriu uma primeira época com o piso sintético no Bessa. Depois foi instalado o tapete verde natural, financiado pela Liga mas com o Boavista a ter de pagar à Liga essa verba posteriormente.