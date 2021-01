Boavista vai solicitar reunião de urgência ao Conselho de Arbitragem

O Boavista vai solicitar uma reunião de urgência ao Conselho de Arbitragem, a fim de ver esclarecidos alguns pontos relativos aos critérios que têm sido utilizados nos últimos jogos da Liga NOS. A decisão surge depois do jogo em Tondela, este sábado, no qual os axadrezados passaram grande parte do tempo com apenas nove jogadores, depois de Devenish e Chidozie, a dupla de centrais titulares, serem expulsos.





"O Boavista FC vai pedir puma reunião com caráter de urgência ao Conselho de Arbitragem com o objetivo de ver esclarecidos os critérios de arbitragem que têm sido colocados em práticos nos jogos em que a nossa equipa participa na Liga NOS", referiu fonte da SAD.