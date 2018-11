Boavista vence Fafe em jogo de treino

O primodivisionário Boavista venceu esta quarta-feira por 2-0 o Fafe, do Campeonato de Portugal, num jogo de treino realizado em Leça da Palmeira, Matosinhos.Os golos da equipa axadrezada, antepenúltima classificada do escalão principal, foram marcados pelo defesa central francês Sparagna e pelo avançado Rochinha.O Boavista ocupa o 16.º lugar da Liga NOS, com nove pontos, em dez jornadas, enquanto o Fafe segue no quinto lugar da Série A do Campeonato de Portugal, terceiro escalão do futebol português.