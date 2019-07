Boavista viajou para a Alemanha sem o reforço Iván Bulos

O Boavista viajou este sábado para a Alemanha para medir forças com o SV Wehen Wiesbaden, da segunda divisão alemã, no domingo, às 14h00, e o avançado Iván Bulos não foi com a equipa, devido a "desequilíbrios musculares".O técnico axadrezado, Lito Vidigal, levou 22 jogadores, incluindo-se entre eles os reforços Gustavo Dulanto (defesa central, Ricardo Costa (central), Walter Clar (lateral esquerdo), Paulinho (médio), Fernando Cardoso (atacante) e Heriberto (atacante).O peruano Bulos foi o último reforço assegurado pelo clube do Bessa, no qual já tinha jogado na segunda metade da época 2016/17 e na primeira da seguinte, tendo agora assinado um contrato válido por duas temporadas.O avançado realizou 18 jogos pelo Boavista, marcou dois golos, foi convocado para a seleção do seu país e ao serviço desta, num treino, em outubro de 2017, sofreu uma rotura total do ligamento cruzado anterior do joelho direito e já não voltou mais ao clube do Bessa.Bulos não seguiu com a equipa para a Alemanha "para fazer tratamento a desequilíbrios musculares", disse à agência Lusa fonte oficial boavisteira.Uma vitória (Chaves, 2-0), uma derrota (Rio Ave, 3-0) e um empate (Gil Vicente, 0-0) é o saldo que o Boavista apresenta nesta pré-época, seguindo-se os encontros com o SV Wehen Wiesbaden, domingo, e com o Nice, dia 24, às19:45, no Estádio do Bessa, no Porto, que servirá de apresentação da equipa aos sócios e simpatizantes.