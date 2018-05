Continuar a ler

A equipa vai treinar ali até ao estágio de pré-época, em Melgaço", de 14 a 21 de julho, voltando a assim a um local onde também estagiou no arranque para a temporada 2016/17.



O Boavista, entretanto, já renovou contrato com os jogadores Carraça, Edu Machado, Fábio Espinho, Idris, Mateus e Talocha e anunciou que Tiago Mesquita e Henrique terminaram a sua ligação com o clube.



O Boavista inicia os trabalhos de preparação para a edição 2018/19 da Liga a 2 de julho, no Estádio do Bessa, no Porto, com exames médicos, que se vão prolongar até ao dia seguinte.A informação, oficializada esta terça-feira pela SAD boavisteira, refere que "o primeiro treino aberto para os associados será dia no 4 de julho, às 18H30", naquele estádio.

