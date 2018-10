Bracali acredita na vitória em Alvalade

Rafael Bracali chegou ao Boavista esta temporada proveniente do Arouca e teve, no passado domingo, a estreia com a camisola dos axadrezados, no embate com o Fátima para a Taça de Portugal.Questionado sobre as sensações vividas no primeiro jogo com o emblema do Bessa, Bracali não escondeu ter sentido algum nervosismo. "Apesar de ter 37 anos, fico sempre ansioso no primeiro e o da Taça era o meu primeiro aqui. E logo numa competição em que o Boavista já venceu em cinco ocasiões e tem o sonho de voltar ao Jamor. A ansiedade era grande, mas a expectativa e o prazer de vestir a camisola do Boavista pela primeira vez eram maiores", confessou.A vitória na prova raínha foi a segunda consecutiva da formação orientada por Jorge Simão em todas as competições, uma sequência à qual os axadrezados pretendem, segundo o guardião, dar seguimento em Alvalade, já no próximo domingo. "O espírito no balneário é bom, quer nos treinos, quer nos jogos. Vimos de duas vitórias consecutivas, depois de um período sem pontuar, e queremos dar continuidade a esta sequência. No domingo, apesar de jogarmos em casa de um dos grandes, temos a possibilidade de vir com o triunfo", garantiu, apelando ao apoio dos adeptos."Espero que continuem a apoiar-nos porque, desde que cheguei, têm estado em todos os jogos, até no das pré-época. Espero que continuem a acreditar que vamos orgulhar e respeitar a camisola do Boavista, sempre", frisou.Instado a comentar as mudanças observadas no futebol português desde que chegou, Bracali esclareceu que é tudo diferente, que há, atualmente, uma preparação muito maior por parte dos clubes. "Há evolução, há evolução do futebol de lá para cá. Estamos a falar de 12 anos. Eu, quando cheguei, vinha de realidade diferente, do Brasil, e por isso tive dificuldades de adaptação no primeiro ano, mas vi evolução em todos os sentidos. Todos os clubes se preparam melhor, ficaram mais profissionais em todos os sentidos: treinadores, jogadores, formação. Houve automaticamente melhorias, em termos de espetáculo e jogo, que são muito melhores", asseverou.