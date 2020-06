Bracali ainda pondera renovação

Rafael Bracali já foi abordado para poder continuar no Bessa, mas neste momento ainda pondera essa possível renovação do contrato, algo que ficou em ‘banho-maria’ em função da pandemia que afetou toda a sociedade e deixou os planos de futuro numa gaveta. É o que acontece com o experiente guarda-redes que, aos 39 anos completados no passado dia 5, encontra-se indeciso e com a questão familiar a pesar muito na decisão final.

Seja como for, há um fator que pode ter também a sua influência, pois o sector da baliza axadrezada vai sofrer uma remodelação na nova época, por via da iminente saída de Helton Leite. O compatriota de Bracali tem sido o titular mais regular, mas abriu a porta para que o mais veterano também se sentisse útil nos dois últimos anos, depois da grave lesão que Helton Leite sofreu.

Não é por acaso que Bracali começou esta temporada a titular e até já tem 14 jogos, mais um do que na época passada e dois do que Helton Leite. Números que podem também ajudar, sendo certo que só durante a retoma da Liga é que haverá fumo branco sobre este assunto e ainda há um terceiro elemento a entrar nesta equação: Matheus Kayser, contratado há um ano, mas nunca inscrito na Liga.