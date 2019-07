O Boavista saiu derrotado na noite de quarta-feira do jogo de apresentação aos sócios diante do Nice (0-2), mas Bracali colheu dividendos edificantes de tal derrota."Foi um jogo bom, contra um adversário forte. Deu para ver como é que jogamos contra uma equipa forte como esta. Demorámos a entrar no jogo. Depois equilibramos e podíamos ter feito golos. Na segunda parte já corrigimos os erros da primeira", analisou o guarda-redes.Para o guardião, de 38 anos, o trabalho ainda a aprimorar começa a partir do sector mais recuado. "Nós mudamos todos os centrais para esta época menos o Neris e até encontrar o seu ponto ideal com toda a estrutura defensiva ainda leva tempo.A cada que passa que passa vamos entrosando-nos cada vez mais, os jogadores novos vão-se adaptando", acrescentou.