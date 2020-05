Bracali feliz por voltar a sentir "o cheiro da relva"

Bracali festeja esta terça-feira o seu 39.º aniversário e o guarda-redes do Boavista falou sobre o regresso aos treinos no relvado, confessando as saudades que já tinha, depois de quase dois meses em recolhimento.





"Voltar aos treinos foi muito bom. Mesmo com todas essas condicionantes, sentir o cheiro da relva, o contacto com os amigos, apesar da distância, já dá para amenizar a saudade. Calçar as luvas e as chuteiras e defender uma bola já me fez sentir guarda-redes de novo", reagiu o brasileiro após o final da sessão de trabalho desta manhã, no Bessa."Esta realidade não é a que estamos acostumados, o futebol tem um dia a dia alegre, pois além do compromisso com o treino há o convívio com os colegas e com os funcionários do clube. Tudo isso faz parte de uma família que criamos no nosso ambiente de trabalho. Neste momento, tudo isto não é possível devido às limitações, mas logo se Deus quiser tudo se restabelecerá", destacou ainda Bracali.