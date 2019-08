Bracali renova por mais uma temporada

O guarda-redes Bracali tinha contrato válido com o Boavista até ao final da nova temporada, mas a SAD chegou a acordo com o brasileiro para prolongar o vínculo até ao final da campanha de 2020/21.

Bracali é um ‘veterano’ nestas andanças da 1ª Liga, pois aos 38 anos já viveu diversas experiências no escalão maior, ao serviço do Nacional, FC Porto, Arouca e, claro, do Boavista. Apesar de não ter sido o titular indiscutível da baliza axadrezada na temporada passada – realizou 13 encontros em todas as competições oficiais –, Bracali tem grande peso no balneário das panteras e, esta época, até começou com o estatuto de titular, no encontro da Taça da Liga, em virtude da lesão de Helton Leite. Um posto que, ao que tudo indica, irá assumir no arranque da Liga NOS, diante da equipa do Aves.