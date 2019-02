Bracali sem Liga há dois anos

A opção para a vaga aberta na baliza do Boavista, após a grave lesão de Helton Leite, deve recair, tudo o indica, em Rafael Bracali, até porque Lito Vidigal tem dado claramente a entender que, nesta fase, dá prioridade à experiência acumulada para a equipa sair em definitivo dos lugares perigosos da tabela. Aos 37 anos, Bracali é mesmo um dos mais experientes do plantel, com 182 jogos acumulados no principal escalão, ele que cumpre a 10ª época na 1ª Liga, onde já não alinha há quase dois anos, precisamente desde o dia 19 de março de 2017, quando foi titular pelo Arouca e saiu lesionado ao minuto 51 do jogo com o Marítimo.

Entretanto, registe-se que os axadrezados ponderam agir civil e criminalmente contra Pedro Proença por declarações do comentador da TVI, que lesaram "o bom-nome do clube e dos seus profissionais".