Bruno Fernandes treina no Bessa e agradece ao Boavista: «Treinar onde cresci é sempre melhor»

Com a nova temporada no horizonte, Bruno Fernandes já se encontra a trabalhar para voltar aos melhores índices físicos. O médio do Manchester United tem treinado para chegar nas melhores condições à nova época e tem recorrido a uma casa que lhe diz muito para esse efeito: o Bessa.





Bruno Fernandes Bruno Fernandes

A carregar o vídeo ...

Nos últimos dias, o craque português tem utilizado o reduto axadrezado para aquecer os motores e este domingo até teve uma companhia especial: Rafael Flores, guardião dos sub-17 do Boavista. No final do treino, Bruno Fernandes recorreu às redes sociais para deixar um agradecimento ao emblema portuense, onde fez a formação. "Obrigado por mais uma vez estarem dispostos a ajudar para que eu possa chegar nas melhores condições à nova época. Treinar onde cresci e vivi toda a minha formação é sempre melhor", escreveu na página dos axadrezados. "Será sempre a tua casa", retorquiu o Boavista.