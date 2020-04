Bueno comenta candidatura de Casillas à RFEF: «Ele tem coisas positivas para trazer»

Ao longo da conversa com o jornal 'Marca', Alberto Bueno foi interpelado por uma figura ímpar do futebol espanhol e mundial. Iker Casillas perguntou-lhe o que faria em relação ao futebol nesta fase da pandemia do coronavírus.





"Estes momentos são complicados... Mas é possível que ele venha a ter que tomar masi decisões no futuro do que eu! Tomar decisões nesta fase não é fácil. Pensaria primeiro na saúde e na segurança das pessoas, pois o futebol sem adeptos não é nada. Nós transmitimos sensações e emoções a toda a gente. É um pesadelo que parece que não acaba. Vamos tentar que isto chegue a um fim", referiu.Mas Alberto Bueno também comentou a candidatura de Iker Casillas à presidência da federação espanhola, a RFEF: "Se ele gosta, se é do seu interesse e está convencido do que quer fazer, creio que ele tem suficientes coisas positivas para trazer ao posto que é. E este cargo requer muita responsabilidade, e de certeza que o fará bem. É uma pessoa que passou pelo Real Madrid, FC Porto e Seleção... É uma referência em tudo o que está relacionado com o futebol."