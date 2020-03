Bueno elogia o grupo

No dia seguinte ao aniversário, Bueno tirou um tempo para responder a perguntas de adeptos do Boavista interessados em saber a perspetiva do espanhol sobre vários assuntos. Um dos quais o melhor momento vivido nos axadrezados, pergunta para a qual o camisola 14 não teve dúvidas na resposta.

"O melhor momento foi encontrar um balneário excelente, que me recebeu bem e me integrou. Um balneário com seres humanos fantásticos que trabalham sempre para melhorar", apontou Bueno, que elegeu o golo contra o Feirense como um feito marcante, acima de tudo por ter sido no Bessa, perante os adeptos.

Futebol mais fechado

Questionado sobre as diferenças do futebol português para o espanhol, o avançado sublinhou que em Portugal o jogo é mais "fechado".