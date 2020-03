Bueno: «Este é um aniversário diferente do normal»

O 32.º aniversário será um que Alberto Bueno não irá esquecer. Dado o atual momento que se vive em território português, o avançado teve de passar a data em casa, contrariando a tradição de sair com a família.





Em declarações à SportTV, o camisola 14 dos axadrezados explicou como passou o momento, assumindo que este foi, de facto, diferente de todos os outros."É um aniversário diferente, tivemos de passar em casa. Passava normalmente fora, mas agora vai ser diferente, em casa. Simplesmente com a minha mulher e os meus dois filhos. Estamos a passar este processo juntos e os convidados vão ter de ficar para outra altura", apontou o espanhol, que assegurou que o bolo será feito em família."Acho que vai ser uma coisa improvisada, em família. Temos de arranjar algo para matar o tempo. Não é fácil estar 24 horas em casa, mas tem um lado bom de poder fazer coisas em família. O bolo é uma delas", atirou.Olhando aos aniversários passados, nomeadamente àqueles que remontam à infância, Alberto Bueno garante que este vai ser uma data para lembrar."Quando éramos pequenos, quase todos os aniversários eram com amigos da escolas. Mas as minhas lembranças foram quando tive dois filhos e passaram a ser com amigo e colegas. Hoje vai ser assim e vai ser para lembrar", frisou.Questionado sobre a prenda que gostaria para este aniversário, o espanhol não hesitou:"Que passe tudo rápido, que voltemos a viver de uma maneira normal. Às vezes esquecemos que o que fazemos no dia a dia é algo normal e quando passamos por esta situação percebemos que não valorizamos o que tíhnamos. Que haja saúde e que passe tudo muito rápido", concluiu.