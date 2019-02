Alberto Bueno trocou o FC Porto pelo Boavista no mês de janeiro e, praticamente um mês depois de ter ingressado no Bessa, fez um balanço positivo à nova aventura."Estou bem e estou feliz. No princípio estive algumas dúvidas, mas os meus colegas receberam-me da melhor forma e os resultados positivos também ajudam. Estou concentrado aqui e quero jogar para conseguir o objetivo principal: a permanência. Gosto muito do meu novo clube", referiu, em declarações à Rádio Marca, antes de revelar que assinou por "época e meia", ficando com opção de decisão "no final da temporada"."Não sei o que vem aí, mas para já estou feliz, bem e a sentir-me valorizado", concluiu.