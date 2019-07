Bueno pode ficar em Espanha

Bueno ainda não se apresentou no Bessa, mas foi autorizado a chegar mais tarde e neste momento até está muito perto de confirmar o seu regresso à Liga do país vizinho. Os axadrezados estão avisados deste cenário, até porque quando resgataram Bueno ao FC Porto, a meio da época passada, esta possibilidade foi uma imposição do próprio jogador, que assinou contrato até 2020, mas com uma cláusula que lhe permite automaticamente a saída para um clube espanhol, desde que o valor do ordenado seja o dobro do que Bueno aufere atualmente no Boavista.

Entretanto, o ucraniano Jeka, avançado contratado ao Fátima a meio da temporada passada, regressa hoje ao Bessa e já integra o treino da tarde. Os centrais Sparagna e Robson, por sua vez, também estão autorizados a apresentar-se mais tarde.