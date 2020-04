Bueno recorda o FC Porto: «Não me arrependo, apesar de não ter corrido como esperava»

Na entrevista à 'Marca', concedida na tarde desta sexta-feira, Alberto Bueno recordou ainda a sua passagem pelo FC Porto, onde ingressou em 2015/16, mas sem conseguir afirmar-se na equipa portista.





"Quando saí do Rayo Vallecano, estava no melhor momento da carreira, a nível pessoal e profissional. Era complicado dizer não a um desafio de uma equipa que jogava a Liga dos Campeões, que tinha ficado nos oito melhores, pois tinha jogado antes com o Bayern Munique nos quartos-de-final. É uma equipa que luta sempre pelos títulos, pelas taças. Era um desafio bonito e, na altura, eu tinha uma confiança brutal em mim. Não me arrependo, apesar de não ter corrido como eu esperava", admitiu Alberto Bueno.O jogador espanhol fez oito jogos pelos portistas em 2015/16 e não voltou a competir pela equipa principal, tendo sido emprestado depois ao Granada, Leganés e Málaga. Em 2018/19 regressou ao FC Porto, onde ainda fez um jogo na equipa B, mas acabou por sair e rumar ao Boavista.Da passagem pelo Dragão ficaram, no entanto, algumas boas recordações, como Óliver Torres, que até interveio no direto no Instagram do jornal espanhol. "Ele é um fenómeno e temos muito boa relação. Oxalá ele dê espetáculo muito mais tempo no Servilha", disse Bueno.Mas também pôde conhecer melhor Casillas, com quem já se tinha cruzado no Real Madrid. "Coincidi com Iker em dois clubes, mas pessoalmente conheci-o mais no FC Porto. No Real eu era um rapaz que ia lá aprender, de ouvidos e olhos bem abertos para aprender com os super-craqes. No FC Porto chegámos os dois, dividimos o balneário e competimos pelo mesmo. As coisas não saíram como gostaria, mas conheci magníficos futebolistas e adeptos. Desejo sempre o melhor a todos os clubes onde joguei e o FC Porto não é exceção", concluiu Albeto Bueno.