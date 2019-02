Bueno sente-se "valorizado" e "com o apoio de todos"

Inscrito na Liga no derradeiro dia de mercado aberto, Bueno não precisou de muito tempo para começar a deixar marca no Bessa. Foi titular diante do Feirense e, aos 82 minutos, brilhou com um grande golo de livre. E não podia estar mais feliz com este arranque prometedor, depois de uma fase menos airosa no FC Porto.

"Hoje foi o meu primeiro jogo com o Boavista. Muito feliz pela vitória e também por conseguir marcar! Desde o primeiro momento senti o apoio de toda a gente e sinto-me muito valorizado. Teremos momentos complicados mas desfrutemos deste triunfo. Obrigado", escreveu o avançado espanhol na sua conta de Twitter, recebendo várias respostas positivas, tanto de adeptos dos axadrezados como dos dragões.

Apesar de ter poucos dias de trabalho com os novos companheiros, Bueno foi lançado por Lito Vidigal no onze e aguentou-se, a excelente nível, quase até ao final dos 90 minutos. O técnico, de resto, não poupou nos elogios ao espanhol, de 30 anos, frisando a sua qualidade acima da média. "O coletivo é que ganha jogos, mas também posso dizer que Bueno em português é bom e o Bueno é realmente muito bom jogador. Estou satisfeito por tê-lo connosco", referiu Lito Vidigal sobre um jogador que, após várias épocas sem ser aposta no FC Porto, rumou ao Estádio do Bessa em definitivo até junho de 2020.