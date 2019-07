Bulos está de regresso ao Bessa

Iván Bulos está de regresso ao Boavista. O avançado peruano foi confirmado esta tarde oficialmente como reforço dos axadrezados, assinando um contrato de dois anos e chegando a custo zero, depois de terminar o vínculo com o Deportivo Municipal.





Bulos, agora com 26 anos, esteve no Boavista ano e meio, na altura emprestado pelos chilenos do O’Higgins. Em 2016/17, o avançado peruano fez 12 jogos e 2 golos e juntou mais 6 partidas na temporada seguinte, saindo depois de sofrer uma lesão grave ao serviço da seleção. Nessa altura, tinha ficado apalavrado que os axadrezados iam acionar a opção de compra do passe, intenção que depois caiu por terra precisamente em função da lesão que o internacional peruano sofreu. Este regresso é, também por isso, uma forma do Boavista compensar Bulos pelo que sucedeu na sua saída do clube, a meio da temporada 2017/18.Entretanto, os axadrezados oficializaram também hoje a rescisão do contrato de Koneh, avançado camaronês de 24 anos que esteve na época passada emprestado ao Estoril.