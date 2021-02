Camisolas do Boavista vão honrar combate ao cancro infantil no jogo com Moreirense

Os futebolistas do Boavista vão ter o nome de uma criança com cancro nas camisolas do encontro frente ao Moreirense, da 20.ª jornada, numa mensagem de homenagem àquela enfermidade em idade infantil.

"Os jogadores vão entrar em campo com o nome de uma criança que está em tratamento no Centro Materno Infantil do Norte, inscrito na parte da frente da camisola, numa ação que homenageia todos os heróis que lutam diariamente contra tamanha enfermidade", lê-se em comunicado publicado pelo clube portuense no sítio oficial na Internet.

A iniciativa resulta de uma parceria solidária estabelecida com a organização não-governamental Lions Clubes de Portugal DM115, através dos Lions Clube da Boavista D115CN, "instituição com papel determinante na missão de combater o cancro infantil.

"Adicionalmente, os jogadores de ambas as equipas vão entrar no relvado com uma t-shirt alusiva a esta missão, em especial ao projeto Lucas, iniciativa que tem vindo a ter, desde 2017, uma envolvência muito direta na aquisição de equipamento médico para a ala oncológica do Hospital de São João, assim como na atribuição de bolsas de investigação médica, em parceria com a Liga Portuguesa contra o Cancro", explicou.

O Boavista, 17.º e penúltimo colocado, com 15 pontos, recebe o Moreirense, sétimo, com 25, na sexta-feira, às 20:30, no Estádio do Bessa, no Porto, no encontro de abertura da 20.ª jornada, com arbitragem de Artur Soares Dias, da associação do Porto.

"Antes do apito inicial, será hasteada a bandeira dos Lions Clube da Boavista D115CN, clube com 36 anos de serviços prestados na cidade do Porto e com quem o Boavista tem o orgulho de se associar para promover o bem-estar dos pacientes infantis e respetivos familiares, assim como o desenvolvimento na investigação nesta área", agregou.

Os 'axadrezados' lembram que a Lions Clubes de Portugal DM115 "lançou o desafio aos clubes, especialmente do norte do país", para se associarem a esta causa, tendo "abraçado este convite com toda a gratidão, contribuindo para a divulgação do mesmo".

"Esta atividade deriva do Dia Internacional da Criança com Cancro, que se assinalou na segunda-feira. Além de todas as iniciativas realizadas durante esta semana especial, os Lions Clubes de Portugal DM115 vão continuar a comunicar sobre esta temática até ao final de fevereiro, tanto a nível nacional, como internacional", finalizou.