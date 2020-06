Carraça: «Com os dois penáltis as coisas ficaram muito mais difíceis»

O médio Carraça, do Boavista, lamentou a pesada derrota sofrida diante do FC Porto e considerou que após o intervalo a equipa axadrezada não conseguiu inverter a superioridade e domínio do adversário.





"A verdade é que este foi aquele jogo com duas partes bem distintas. Nós fizemos uma primeira parte boa, mas na segunda o FC Porto foi superior e nada a dizer sobre isso. Só temos é de continuar a trabalhar da mesma forma e vamos já buscar pontos no próximo jogo. Com os dois penáltis as coisas ficaram muito mais difíceis e não há muito mais a dizer. Se calhar, houve ali alguma falta de critério na nossa saída de bola na primeira parte, mas conseguimos equilibrar o jogo. Na segunda é que já não foi possível", referiu o jogador à Sport TV após o apito final."Não existem dúvidas no nosso grupo. Nesta retoma temos feito bons jogos, provando que estamos a fazer um bom campeonato e vamos dar já uma boa resposta no próximo jogo."