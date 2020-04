Carraça é para renovar

Carraça tem tudo encaminhado para renovar a sua ligação ao Boavista e que já dura desde 2008, com dois empréstimos pelo meio, ao Tondela (2014/15) e ao Santa Clara (2015/16).





O médio polivalente, muitas vezes também utilizado nas laterais defensivas, está em final de contrato, mas já existe um princípio de entendimento entre as partes para a renovação do vínculo, algo até considerado perfeitamente natural, em função do estatuto que o jogador de 27 anos tem no plantel, onde é um dos capitães.Ainda por cima, Carraça tem sido um elemento utilizado com regularidade, acumulando esta época 21 jogos e dois golos marcados.De resto, além dos cinco emprestados que há no plantel axadrezado, há ainda vários "notáveis" do grupo com o futuro incerto a partir de junho, todos eles por estarem em final de contrato com os axadrezados. É o caso de Bracali, Ricardo Costa, Obiora, Idris, Mateus e Bueno.