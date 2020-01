Carraça: «Falta a segunda volta e de certeza vamos ter sucesso»

O Boavista somou este domingo a quarta derrota nos últimos cinco jogos para o campeonato ao perder por 2-0 na visita ao Rio Ave, em partida que marcou o fecho da primeira volta da Liga NOS.





No final do encontro, o lateral-direito Carraça lamentou novo desaire dos axadrezados e admitiu que a reta final da primeira parte foi fatal para a equipa orientada por Daniel Ramos."Não era o resultado que queríamos, vínhamos de dois jogos, pontuámos num, onde sofremos no último minuto, mas há que levantar a cabeça. O que ditou tudo foram os últimos 4 minutos da primeira parte. Distrações aqui e ali...", assumiu o defesa de 26 anos na flash interview.O Boavista ocupa o 12º lugar com 19 pontos e, apesar do recente ciclo negativo, Carraça acredita que a equipa vai dar boa resposta na segunda metade da prova. "Falta trabalhar, temos que trabahar. Falta a segunda volta toda e de certeza que no futuro vamos ter sucesso", atirou.O defesa boavisteiro reconhece, contudo, que é preciso uma outra atitude nos 17 jogos que faltam até ao final do campeonato. "O que quero dizer é que para a semana vamos fazer um grande jogo, vamos ganhar. Temos de honrar a camisola, temos de suar. Se não temos um bom resultado, pelo menos temos de lutar e correr. Somos o Boavista", concluiu.