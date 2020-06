Carraça no papel de pantera negra

Numa altura em que se joga à porta fechada, a criatividade é recurso importante para fazer sentir os adeptos por perto. Foi nessa lógica que o capitão Carraça, no final do jogo, pegou no megafone na zona onde costuma estar a claque Panteras Negras e invocou o habitual ‘haka’ da equipa no fim dos seus jogos, neste caso, no Bessa.

De referir também que um grupo de adeptos assistiu à partida no topo de um edifício ao lado do estádio e fizeram-se mesmo ouvir em diferentes momentos do jogo. Quando Heriberto carimbou a vitória, até houve fogo de artifício lançado pelos mesmos aficionados.