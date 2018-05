O médio Carraça, que esta época foi mais utilizado como defesa direito, renovou contrato com o Boavista até 2020, foi esta quarta-feira anunciado pelos axadrezados.No Boavista desde os 15 anos, Carraça disse sentir-se no Boavista como se fosse em sua casa e considerou que esta foi a sua melhor temporada, "com 28 jogos disputados e três golos marcados".O médio, de 25 anos, que cumpriu a sua segunda época na equipa pincipal, recuou para defesa direito devido às lesões dos laterais Edu Machado e Tiago Mesquita e agarrou o lugar até ao fim desta época.

Autor: Lusa