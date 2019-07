Cassiano é reforço do Boavista até 2021

Depois de alguns dias de impasse, Cassiano é oficialmente reforço do Boavista. O emblema axadrezado confirmou a chegada do dianteiro, de 30 anos, que chega proveniente do CSA, do Brasil, e assina um contrato válido para as próximas duas temporadas.





Desejado por Lito Vidigal para colmatar uma lacuna ainda verificada no plantel, Cassiano irá lutar pela titularidade na frente de ataque com Yusupha e Iván Bulos, procurando regressar à melhor forma. Na última temporada, o avançado faturou apenas por uma vez em 17 partidas realizadas pelo CSA, mas na campanha transata, ao serviço do Paysandu, marcou 20 golos em 30 partidas.Nas primeiras declarações aos meios oficiais do clube, Cassiano assumiu estar satisfeito pela chegada ao Bessa e prometeu que irá fazer tudo para ajudar o emblema axadrezado. "Estou muito feliz estar no Boavista e espero contribuir para que o clube cumpra os seus objetivos. Serei mais um para ajudar", garantiu.