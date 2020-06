Cassiano: «Fizemos um grande jogo e saímos vitoriosos»

Cassiano foi, no final do encontro entre Sporting de Braga e Boavista, o rosto da felicidade axadrezada pelo triunfo (0-1) conquistado em Braga, em jogo a contar para a 26.ª jornada da Liga NOS.





No final da partida, o avançado do Boavista afirmou estar "muito feliz e contente" pela conquista dos três pontos diante dos arsenalistas, analisou o resultado na última jornada diante do Moreirense e ainda projetou o futuro da equipa."É uma vitória do grupo, muito feliz e contente pelo jogo que fizemos hoje, pelo que a nossa equipa demonstrou. Infelizmente, adeptos estão longe mas enviam força positiva. Graças a Deus fizemos um grande jogo e saímos vitoriosos", começou por dizer o avançado do Boavista."Fizemos um grande jogo com o Moreirense, o resultado não foi o que demonstrámos no jogo,,mas sabíamos da nossa qualidade. Nesta retoma, trabalhámos muito, a equipa evoluiu muito neste tempo e estamos felizes pelo que estamos a demonstrar.""Claro que atingir essa marca é importante, mas a equipa quer mais. Temos qualidade e equipa para isso para trabalhar forte e conseguir mais resultados", finalizou.