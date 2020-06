Cassiano mantém-se firme como titular no Boavista

O regresso de Stojiljkovic às opções de Daniel Ramos não implica uma mudança no eixo do ataque, onde Cassiano vai manter-se firme como titular.

O avançado brasileiro aproveitou bem a ausência do concorrente sérvio nos primeiros dois jogos da retoma, agarrando um posto de titular que só foi seu em apenas sete ocasiões durante a época, isto apesar de ter mais jogos acumulados (21) do que o próprio Stojiljkovic, que esteve no onze em 17 dos 20 jogos em que já participou.

O sérvio, registe-se, falhou a receção ao Moreirense porque estava a cumprir castigo e depois também não alinhou em Braga por questões regulamentares, uma vez que está no Bessa emprestado pelos arsenalistas.

Certo é que o possante Cassiano aproveitou bem a visita a Braga para marcar a sua posição nesta fase de retoma da Liga, surgindo mesmo como elemento decisivo na vitória da equipa, ao ‘ganhar’ o penálti depois convertido por Bueno que decidiu o jogo.

Para o jogo de 5ª feira, frente ao V. Setúbal, Daniel Ramos volta a também ter disponíveis Fabiano e Ackah, ambos depois de cumprirem castigo, sendo que agora é Paulinho quem está fora das opções do treinador por essa mesma razão.