CD julga como improcedentes os recursos do Boavista por Rami, Angel Gomes e Javi Garcia

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) considerou este sábado como improcedentes os recursos apresentados pelo Boavista pelos jogadores Adil Rami, Angel Gomes e Javi García que pretendiam despenalização de cartões amarelos mostrados.





No caso do internacional francês e do internacional sub-20 inglês, estavam em causa os cartões admoestados no encontro diante do Gil Vicente, a contar para a 17.ª jornada da Liga NOS, enquanto que no caso do médio-defensivo espanhol estava em causa a expulsão (por acumulação de cartões amarelos) que viu frente ao Nacional, em jogo da 18.ª ronda.Angel Gomes e Javi Garcia foram ainda multados em 85 euros, com Adil Rami a ter de pagar também uma multa, embora menor do que a dos seus companheiros de equipa, no valor de 29 euros.