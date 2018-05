A SAD axadrezada está a tentar o regresso do central Lucas na nova temporada. O brasileiro, indiscutível na defesa em 2016/17, mudou-se para o LDU Quito, do Equador, no verão passado, por 500 mil euros, mas, neste momento, encontra-se a treinar na equipa de reservas. Lucas quer, naturalmente, sair e viu com muito agrado a possibilidade de regressar ao Bessa. Record apurou que o central teve recentemente a hipótese de rumar à MLS dos Estados Unidos, mas a cedência falhou e agora só sairá em julho. É aí que entra o Boavista. Por ser extracomunitário, Lucas viu-se relegado para a equipa de reservas e o Quito quer emprestá-lo para ver se volta a valorizar o passe do jogador de 27 anos.

O ítalo-brasileiro deixou o Santa Cruz de Rio Grande do Sul em 2011. Aventurou-se em Hong Kong , passou pela Moldávia, mas foi na Escócia que mais deu nas vistas. Em 2016/17 mudou-se para Bessa, onde somou quatro golos em 34 partidas.

Talocha fica No dia de ontem, a SAD fechou a primeira das cinco renovações que colocou em marcha. Talocha assinou por duas temporadas. De saída está Rui Pedro: "A pior época da minha carreira, mas cheia de aprendizagem..."

Autor: Ricardo Vasconcelos