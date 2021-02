Certeza de Angel Gomes entre dúvidas

Jesualdo Ferreira só hoje vai ter certezas sobre o onze que vai apresentar no regresso ao Dragão. O treinador do Boavista conta com o regresso de Angel Gomes ao onze, depois do criativo cumprir castigo, mas essa é mesmo a única garantia entre as várias dúvidas que subsistem.

Na defesa, Chidozie está impedido de alinhar por imposição regulamentar, já que se encontra no Bessa ainda emprestado pelo FC Porto. O desvio de Devenish para o eixo defensivo, abrindo uma vaga na direita parece consensual, aí com Cannon de volta ao seu posto na lateral.

No meio-campo, também há a interrogação de Javi García, cuja despenalização foi pedida, mas a resposta não deve chegar em tempo útil. Show, que seria o substituto natural do trinco espanhol, ainda trabalhou ontem de forma condicionada e está em dúvida.