Chidozie é alvo do Besiktas

Tal como aconteceu há um ano, quando terminou o empréstimo aos espanhóis do Leganés, o futuro do internacional nigeriano Chidozie Awaziem volta a ser associado aos turcos do Besiktas. Contudo, o rumor veiculado ontem por vários órgãos de comunicação social da Turquia, que dá conta de um acordo para empréstimo por uma época a troco de 600 mil euros e uma cláusula de opção de compra de 4,4 milhões de euros, ainda não encontrou eco na formação do Bessa.

Recorde-se que o central integrou o plantel axadrezado no último defeso, por cedência do FC Porto, mas em dezembro de 2020 a SAD portista assumiu no seu relatório e contas o acordo com a homóloga axadrezada para a transferência a título definitivo de Chidozie, a troco de 5 milhões de euros.