Chidozie volta e abre dúvida

Partindo do princípio que o regresso de Paulinho ao onze do Boavista servirá para Jesualdo Ferreira resolver a ausência de Angel Gomes, que cumpre castigo, a maior dúvida está na defesa. Chidozie também volta a estar disponível, após ausência por castigo ante o Gil Vicente, obrigando a nova mexida no quarteto defensivo, algo recorrente desde que Jesualdo assumiu o comando dos axadrezados e sempre por obrigação, devido a castigos ou lesões. Certo é que o nigeriano terá o seu lugar reservado ao lado de Rami, faltando saber se por troca direta com Devenish, ou se este continua na equipa, mas no lugar de defesa-direito, onde alinhou em Portimão.