Claque do Boavista anuncia que vai agir judicialmente contra Ricardo Costa

Os 'Panteras Negras', claque do Boavista, anunciaram em nota na rede social Facebook que irão agir judicialmente contra Ricardo Costa. Em causa do facto de o agora ex-diretor desportivo do Boavista ter acusado os adeptos boavisteiros de agressão, episódio que levou à sua saída do emblema do Bessa.





"Devido às acusações de que foi alvo por parte de Ricardo Costa enquanto funcionário do Boavista FC, Futebol SAD, e pela gravidade das mesmas, vem a claque informar que irá agir judicialmente contra o mesmo e todos aqueles que tentem de alguma forma toldar a opinião pública", refere o comunicado da claque do Boavista."Nunca fomos ou tentámos ser um fator negativo nem nos revemos na qualidade de agressores como foi sugerido por Ricardo Costa. Nunca faremos nada que seja mau para o nosso clube. Iremos até ao fim do mundo na apuração de todos os factos nos locais competentes. Aí sim, a verdade virá ao de cima sem margem para dúvidas", pode ler-se ainda.Recorde-se que, na passada sexta-feira, Ricardo Costa denunciou ter sido vítima de um "atentado à integridade física". "Hoje abandonei as minhas funções no Boavista FC, após um atentado à minha integridade física no dia de ontem, durante o treino da equipa, por adeptos do clube e já depois de sucessivas ameaças", referiu na altura.