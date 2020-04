Consultas para os mais jovens

Com o plantel principal dos axadrezados ainda em gozo de férias, preparando-se para regressar aos treinos no Bessa no dia 4 de maio, o clube tem proporcionado nesta fase de pandemia, que fez parar toda a competição, outras valências para os mais jovens.





Assim, todos os atletas das camadas de formação dos axadrezados estão a ter consultas regulares online de psicologia e nutrição para encontrarem melhor forma de combaterem o confinamento decretado.