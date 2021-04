Covid-19: Jorge Benguché debela infeção e regressa aos treinos do Boavista

O avançado internacional hondurenho Jorge Benguché recuperou da infeção pelo novo coronavírus, e reintegrou os treinos do Boavista, confirmou esta segunda-feira à agência Lusa fonte do clube da Liga NOS.

O avançado teve de abandonar o estágio da seleção dos 'catrachos' em 28 de março, horas antes da derrota num encontro particular com a Grécia (2-1), no qual o também 'axadrezado' Alberth Elis foi titular, para entrar em isolamento num hotel em Salónica.

Jorge Benguché, de 24 anos, esteve sempre assintomático, mas só foi autorizado a regressar ao Porto nas últimas horas, mediante a apresentação de um teste negativo ao novo coronavírus, depois de já ter falhado o triunfo no terreno do Belenenses SAD (2-0) e o empate na receção ao Rio Ave (3-3) nas últimas duas rondas do campeonato.

O Boavista, 15.º classificado, com 25 pontos, três acima da zona de despromoção direta, prepara a receção ao Paços de Ferreira, quinto, com 44, marcada para a próxima sexta-feira, às 18:45, no Estádio do Bessa, no Porto, no encontro de abertura da 27.ª jornada da Liga NOS.

