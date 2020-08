Da Premier League para o Bessa: Angel Gomes reforça Boavista

Está confirmada a aquisição de Angel Gomes por parte do Boavista. O jovem avançado, de 19 anos, chega ao emblema do Bessa depois de largos anos de ligação ao Manchester United, onde tinha ingressado com apenas seis anos.





O Boavista, em nota oficial no Facebook, deu as boas vindas ao jogador, no entanto sem dar conta dos moldes do negócio. Conforme o nosso jornal já deu conta , Angel Gomes terminou contrato com os red devils, assinou pelo Lille e chega às panteras emprestado pelos franceses.Fez alguns jogos na Premier League, ao serviço da equipa principal do Manchester United, dois dos quais na temporada 2019/20. Chegou a competir igualmente na Liga Europa. Angel Gomes é filho de Gil Gomes, campeão do Mundo sub-20 por Portugal, em 1991.