Daniel Ramos avisa: «Quem achar que a época está feita está errado... Ou está a mais»

O Boavista tem 11 pontos de vantagem em relação à zona de despromoção. Uma almofada confortável, mas que não pode dar azo ao relaxamento. Foi este o aviso deixado por Daniel Ramos na antecâmara dos últimos seis jogos da Liga NOS.





"Se 35 não chegar... Quando tínhamos 29 íamos à procura dos 32, depois dos 35, agora dos 38. Esse é o objetivo. É muito claro para mim! Todos têm de ser responsáveis e ninguém pode achar que a época está feita. Quem o achar está errado... Ou está a mais! Independentemente de haver ou não contratos ou outras razões", atirou Daniel Ramos, treinador do Boavista, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Santa Clara.Questionado sobre se teria havido algum jogador a adotar comportamentos de relaxamento, o treinador respondeu assim: "Às vezes são os feelings. O feeling de achar que 35 chega. Não chega! São sinais de alerta cá para dentro também. É a exigência máxima até ao último dia. Sem 'ses'. Vou para jogo com os que me dão indicações no dia a dia. Se não as dão, vão os outros."Antes da partida com o FC Porto, Daniel Ramos assumiu querer reunir-se com a direção boavisteira para definir o seu futuro ainda esta semana. Mas essa discussão ainda não se realizou. "Não foi possível falarmos sobre esse assunto. Esta semana foi curta. Mas quero, como é óbvio, resolver a situação. Se calhar na próxima semana, que será um bocadinho mais longa", disse.Certo é que Daniel Ramos está satisfeito com o trabalho realizado no comando das panteras. "Todos reconhecem que crescemos, individualmente e coletivamente. Mas perdemos jogadores: o Samu, o Rafael Costa, o Neris... Zero entradas em janeiro. A verdade é que conseguimos ser competentes, somar pontos e até aumentar de rendimento", apontou Daniel Ramos."Sinto muito brio pelo que consegui. Valorizei jogadores, apostei em jovens e o clube terá retorno. Há jogadores que vão ser muito valorizados, mas isso não chega. Mais! Mais! O que for possível", concluiu.