Daniel Ramos com média perto de Lito

O Boavista de Daniel Ramos sofreu anteontem, frente ao Gil Vicente, a terceira derrota consecutiva no campeonato, com o técnico a sentir no final do jogo os primeiros ecos de contestação no Bessa ao fim de nove jogos à frente da equipa. A verdade é que Daniel Ramos vive o pior ciclo da época, mas mantém uma média pontual muito idêntica à que tinha Lito Vidigal quando saiu à 14ª jornada da Liga. O anterior técnico deixou a equipa com 18 pontos, uma média de 1,2 por jogo, e Daniel Ramos acumulou 10 pontos, o que dá 1,1 de média.

Fabiano de castigo

No jogo frente aos gilistas, Neris foi o grande ausente da equipa, desfalcando a defesa devido a castigo, e agora é Fabiano quem vai ter de ficar de fora por esse mesmo motivo. Os axadrezados deslocam-se a Tondela na próxima ronda, em jogo marcado para sábado, à 15h30.