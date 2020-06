Daniel Ramos: «Conseguimos surpreender»

Daniel Ramos elogiou a disponibilidade e o domínio exercido na etapa inicial em função da surpresa tática que introduziu, como também reconheceu "a postura de controlo adotada na defesa da vantagem". "Ajustámos a estratégia à saída do Neris também com a ideia de surpreender e conseguimos. Mandámos na primeira parte com muitos momentos bem conseguidos e a vantagem permitiu-nos gerir o resultado. Chamo a isso saber estar no jogo", afirmou o técnico.